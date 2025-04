Castelfidardo: tre partite decisive per la salvezza in Serie D

Un piccolo passo per il Castelfidardo verso la salvezza, ma ancora non è matematica la permanenza della formazione biancoverde in D. Per mister Marco Giuliodori mancherebbero ancora tre-quattro punti per blindare la salvezza. Da conquistare nelle prossime tre giornate. "Ogni partita da qui alla fine sarà una finale, tre partite fondamentali per il nostro campionato" dice l’allenatore dei fidardensi che domenica cercava i tre punti contro Fc Roma City. Ne è arrivato solo uno, con il rammarico di non aver sfruttato un paio di occasioni nel finale davvero propizie. "Le occasioni finali stanno a testimoniare che la squadra voleva vincere e non dimentichiamo che davanti avevamo un avversario costruito per vincere, una squadra di qualità". Archiviato il pareggio contro il Roma City, il secondo consecutivo e sempre senza reti, i fidardensi oggi riprenderanno gli allenamenti in vista dell’infrasettimanale pre-pasquale. Giovedì il Castelfidardo scenderà ad Avezzano in un altro scontro salvezza.

Juniores. Sconfitta più dolce non poteva esserci per la Juniores del Castelfidardo che nell’ultima giornata di campionato è sconfitta a Pescara per 4-0. Il match non era valevole per la classifica (visto che la società milita nei prof), ma visti i risultati positivi dagli altri campi i fidardensi sono riusciti a mantenere la posizione utile per staccare il pass per il turno successivo che sono i playoff. I fidardensi hanno pagato dazio a un primo tempo sottotono, con i padroni di casa già sul 3-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa Soccio al 52’ ha fissato il punteggio sul 4-0 finale, per quello che è stata un utile test contro una formazione di livello, anche in vista dei playoff. La formazione schierata da mister Gasparrini a Pescara. Polidori, Colombati, Montesi, Marzuolo, Turano, Musciano, Oloyede, De Meo, Zanutel, Simonetti, Menghini.