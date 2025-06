Castelfidardo, un altro rinvio. Il nuovo mister diventa un giallo

La fumata bianca tanto attesa non è arrivata neanche ieri sera. Sta iniziando a crearsi una situazione un po’ grottesca in casa Castelfidardo. Dopo chiacchiere e voci che si sono rincorse per settimane il Castelfidardo non ha ancora scelto l’allenatore per la prossima stagione. Ieri è andata in scena l’ennesima riunione, ma è scaturito l’ennesimo nulla di fatto. I dubbi non mancano, certa per ora sembra essere solo l’iscrizione in D, mai messa in dubbio.

Si era parlato molto di mister Roberto Vagnoni molto vicino ai fidardensi, ma Vagnoni lunedì ha spiazzato molti firmando con il Notaresco, tornando così in D e in quella piazza dove, nel campionato poi sospeso causa Covid, sfiorò il gran salto in C. Vagnoni al pari di mister Marco Giuliodori salito a Fossombrone ritroverà il Castelfidardo come avversario.

Ma con quale allenatore sulla panchina fidardense? Tutto sembra essere rimandato a stasera. Intanto in questi giorni non si sta lavorando solo per le questioni della prima squadra, ma si susseguono riunioni anche per il settore giovanile.

Dove non mancherebbero novità visto che dovrebbe cambiare anche la guida tecnica della Juniores. Non dovrebbe essere più FIlippo Gasparrini l’allenatore della Juniores nazionale, ma dovrebbe essere promosso mister Alessio Antonietti che nell’ultima stagione ha guidato gli Allievi. La Juniores nella scorsa annata ha disputato un campionato da protagonista visto che è riuscita a conquistare l’accesso ai playoff.