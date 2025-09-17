Castelfidardo, un’altra tegola: Paramatti fuori tre giornate

Dal danno alla beffa. Non bastavano le due sconfitte su altrettante partite in campionato (oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia), ecco per il Castelfidardo la tegola della squalifica per tre giornate del difensore Lorenzo Paramatti, espulso domenica per fallo di reazione nel secondo tempo della sfida di Teramo, persa dai fidardensi per 1-0. Paramatti, classe 1995, era entrato in campo (intorno alla mezz’ora) da pochi minuti, poi dopo un contrasto con capitan Angiulli l’arbitro vede un fallo di reazione con conseguente cartellino rosso e pesante squalifica "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto" si legge nel comunicato di ieri del giudice sportivo. Paramatti salterà tre partite: L’Aquila, Notaresco e anche l’Ancona.

Oggi intanto si recupera la partita San Marino-Termoli valida per la prima giornata, posticipata per gli impegni in nazionale di diversi calciatori tesserati per il San Marino.

Serie D (girone F). Classifica: Ostia Mare 6; Notaresco, L’Aquila, Giulianova, Vigor Senigallia e Teramo 4; Recanatese, Ancona e Sammaurese 3; Chieti, Atletico Ascoli, Fossombrone e UniPomzia 2; Sora 1: Termoli, Maceratese, San Marino e Castelfidardo 0.

JUNIORES. Fine settimana da dimenticare per i risultati sia per la prima squadra che per la Juniores nazionale del Castelfidardo. Per quest’ultima è stato un esordio amaro in campionato con la sconfitta casalinga (1-2) contro il Notaresco. Una buona prestazione per i fidardensi, sfortunati nel finale quando un paio di episodi hanno condizionato l’andamento del match a favore degli ospiti. Il Castelfidardo approccia bene, passa in vantaggio con Graciotti, poi nella seconda parte del primo tempo pareggiano gli abruzzesi. Nella ripresa arriva l’espulsione di Turano con conseguente rigore per il Notaresco che però viene parato dal portiere del Castelfidardo. In pieno recupero, e in superiorità numerica, arriva il gol vittoria degli abruzzesi. "E’ stata una partita complicata - le parole di Alessio Antonietti, allenatore della formazione Juniores -. Il pareggio poteva essere più giusto. Il Notaresco ha dimostrato comunque di essere un po’ più esperto sotto il profilo mentale e muscolare. Quindi dobbiamo lavorare e capire che per affrontare un campionato del genere serve qualcosa in più. Sono soddisfatto soprattutto della determinazione che hanno messo i ragazzi".