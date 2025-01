Castelfidardo, Unitre: cineforum per ricordare le vittime della Shoah

L’Unitre di Castelfidardo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza lunedì alle 17 nella sala convegni di via Mazzini, un cineforum per ricordare le vittime della Shoah e mantenere viva la memoria dei tragici fatti occorsi al popolo ebraico e a tutti quei deportati non ebrei nei campi di sterminio nazisti durante il Secondo conflitto mondiale.

Unitrè e Comune, ormai da anni, organizzano momenti di riflessione congiunti sul tema attraverso attività di Cineforum rivolgendosi alla cittadinanza e coinvolgendo docenti ed esperti sensibili a tali tematiche tragiche e toccanti con competenza e tatto.