Castelfidardo verso l’Aquila col morale alle stelle. Sarà la prima di tre partite in una settimana

Morale alto e tutti disponibili. Il Castelfidardo ha lavorato anche ieri duramente al Mancini per preparare al meglio la trasferta di L’Aquila di domenica. I biancoverdi sembrano attraversare davvero un bel periodo viste le tre vittorie di fila conquistate tra campionato e Coppa. E domenica Fabbri e compagni andranno ad affrontare una squadra con ambizioni di vertice, partita un po’ con il freno a mano tirato, ma che con il nuovo allenatore, Michele De Feudis, il terzo in stagione dopo Cappellacci e Pagliari, vorrà recuperare il terreno perduto. L’Aquila in casa non conosce mezze misure. Quattro vittorie e una sconfitta. In trasferta invece non ha mai vinto con cinque pareggi e una sconfitta. Quella in terra d’Abruzzo di domenica sarà la prima di tre partite in una settimana per i biancoverdi visto che mercoledì saranno impegnati in Coppa. Oggi si attende l’ufficialità, ma il Castelfidardo, nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di D, dovrebbe sfidare la Vigor Senigallia in trasferta. Ma una alla volta. Prima la sfida di campionato a L’Aquila. A proposito i tifosi fidardensi potranno acquistare i biglietti solo online su Vivaticket da oggi a sabato. Nel giorno della partita il botteghino dello stadio Gran Sasso d’Italia rimarrà chiuso. RECUPERO. Ieri nel girone F di D è stato portato a termine il match della decima giornata tra Atletico Ascoli e Avezzano sospeso dieci giorni fa per il terribile scontro di gioco tra due giocatori dell’Avezzano. Si è ripartiti dal 28’ del primo tempo sul risultato di 3-0 per l’Atletico Ascoli. E ieri sono stati segnati altri tre gol con il punteggio finale fissato sul 4-2 per l’Atletico Ascoli. La classifica aggiornata del girone F di D dopo il recupero di ieri: Sambenedettese e Forsempronese 22; Atletico Ascoli 21; Chieti e Teramo 20; Vigor Senigallia 18; L’Aquila 17; Isernia 16; Sora 14; Ancona 13; Castelfidardo e Termoli 12; Roma City 11; Recanatee, Notaresco, Civitanovese e Avezzano 10; Fermana 7.