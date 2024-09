Castelfidardo-Vigor, meglio di così non si può

CASTELFIDARDO

Non c’è due senza il tre? Il Castelfidardo ci prova. A stupire ancora. Dopo le due vittorie in Coppa Italia di D (prima ai rigori contro lo United Riccione, in casa, e poi quella sul campo del San Marino, in rimonta). Oggi i fidardensi andranno all’assalto della Vigor Senigallia (al Mancini, ore 15), all’esordio in campionato, in quella quarta serie dove il Castelfidardo ritorna dopo due stagioni. Ed è subito derby, casalingo, per la squadra allenata da Marco Giuliodori, al debutto in quarta serie. "Un campionato difficile, ma bello e stimolante" il pensiero dell’allenatore dei fidardensi, alla terza stagione di fila a Castelfidardo. E per l’esordio in campionato racconta di una "Vigor che è una signora squadra e allenata da un esperto e ottimo mister - dice Giuliodori -. Negli ultimi anni non hanno fatto bene, ma benissimo. Hanno cambiato un po’ quest’anno rispetto al passato, ma la qualità è rimasta e perciò andremo ad affrontare subito una big che vorrà ben figurare". Ma il Castelfidardo non sarà da meno. "Ci siamo anche noi, da debuttanti. Sicuramente si affronteranno due squadre che vorranno dare battaglia fino all’ultimo secondo. Noi giochiamo in casa e faremo di tutto per accontentare i nostri tifosi". Con un Daniele Paponi in più. L’attaccante anconetano, classe 1988, si è aggregato al gruppo in settimana (ufficializzato due giorni fa). Per la prima volta scende in D dopo aver giocato e segnato anche in A e in Coppa Uefa, reduce dall’esperienza dell’anno passato alla Fermana. "Un acquisto importante, il curriculum parla da solo visto che ha fatto sempre il professionista. Ci darà un apporto importante sia sotto l’aspetto tecnico che morale visto che è un bravissimo ragazzo. Si è già calato nella realtà e questo è importante". I tifosi si chiedono se partirà titolare. "Forse lo impiegheremo in corso d’opera, ma la sua condizione fisica non è ottimale e quindi in questo momento dovremo gestirlo bene soprattutto a livello fisico". Anche se oggi Paponi servirebbe eccome là davanti viste le assenze per squalifica di Braconi e Nanapere (oltre a Miotto). "Avremo un attacco inedito, giovane" si lascia andare Giuliodori per un Castelfidardo che arriva con il morale alto viste le due vittorie con annessa qualificazione in Coppa. "Le vittorie in Coppa ci hanno dato autostima e sicurezza. La squadra non molla e non si dà mai per vinta. Dovremo farlo anche per l’intero campionato".

Michele Carletti