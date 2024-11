Castelfidardo "Vincere anche a L’Aquila"

Il numero 7 sulla schiena ormai da varie giornate. In campionato. Titolare anche nella vittoriosa trasferta di Recanati e poi sei giorni fa, in casa, contro il Notaresco. Dawit Fossi, under, si sta ambientando bene anche in quarta serie, un altro esordio dopo quello della scorsa stagione in Eccellenza. Dove ha ottenuto la promozione personale e di squadra. Le differenze tra Eccellenza e D? "Dal punto di vista tecnico e fisico giocatori molto più veloci e di qualità. Sono queste le difficoltà maggiori che ho riscontrato sulla fascia, dove gioco, anche se mi sto trovando bene nonostante la categoria in più" l’impressione di Fossi, esterno destro alto, 20 anni. Difficoltà, ma anche riscontri positivi. "Un campionato dove ci si può anche divertire". Ancora di più quando arrivano i risultati, come sta facendo il Castelfidardo da due giornate dove ha colto sempre bottino pieno.

"Vogliamo continuare sulla strada della vittoria, proseguendo la striscia positiva. Anche questa settimana abbiamo svolto ottimi allenamenti. Cercheremo di fare punti anche su un campo di una squadra che vuole vincere il campionato". Insomma Fossi è pronto anche domani, a L’Aquila. a fornire di nuovo il suo contributo.

Biglietti. Si chiuderà oggi alle ore 19 la prevendita dei biglietti per il match di domani, a L’Aquila, allo stadio Gran Sasso D’Italia. Ai tifosi del Castelfidardo è stata riservata la Curva Nord (500 tagliandi). Il biglietto, che è possibile acquistare solo in prevendita, è nominativo, l’anagrafica sarà quindi obbligatoria, sia online che nei punti vendita. Costo euro 10 per il biglietto intero, euro 3 per quello ridotto under 16 (i prezzi indicati sono al netto di oneri di prevendita, pari a euro 1,50). I tagliandi si potranno acquistare online su Vivaticket e nei punti vendita associati esterni alla città dell’Aquila. Parcheggio obbligatorio per i fidardensi via Lanciano.

Coppa. Sono stati ufficializzati giovedì gli accoppiamenti dei sedicesimi di Coppa Italia di D che si giocheranno mercoledì. Il Castelfidardo sarà di scena sul campo della Vigor Senigallia alle ore 14:30.

Società. Dopo la partita di Coppa contro la Civitanovese del 6 novembre Massimiliano Marchegiani, socio di maggioranza del Castelfidardo, aveva detto che in società "ci sono da chiarire tanri aspetti. Ci incontreremo per cercare di chiarirli. Vedremo quello che può succedere da qui a dieci, venti giorni". E dalle voci che girano gli incontri e le riunioni non mancano in società dove potrebbero scaturire presto novità. Che Marchegiani rilevi tutta la società o che saluti Castelfidardo? Dei chiarimenti potrebbero arrivare a breve.