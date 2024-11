Castelfidardo "Vittoria e classifica interessante"

Tre punti nei derby valgono sempre doppio, ancora di più quelli presi domenica dal Castelfidardo, fondamentali per la lotta per la salvezza. I biancoverdi stendono la Recanatese al Tubaldi, prendendosi la seconda vittoria stagionale in campionato, la prima in trasferta dopo quella interna contro il Termoli di un mese fa. Addirittura tre gol segnati dalla truppa di Giuliodori, uno nel primo tempo, gli altri due nella ripresa a firma Nanapere, Caprari e Miotto. In mezzo al campo a disegnare traiettorie e a fornire qualità alla squadra come sempre Nicola Gambini, protagonista anche domenica dove tutta la squadra ha girato a dovere.

"Sono stati tre punti fondamentali - inizia il racconto il centrocampista ex Vigor Senigallia, classe 1996 -. Abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi, in settimana l’abbiamo preparata in questo modo. Avevamo già avuto nel primo tempo diverse occasioni per poterla chiudere, poi gli altri due gol sono arrivati nel secondo, ma quello che più importa è la vittoria, aver ritrovato i tre punti e aver smosso di nuovo la classifica".

Per un Castelfidardo che in una sola partita ha lasciato l’ultimo posto risalendo varie posizioni (quint’ultimo con 9 punti assieme proprio a Recanatese e Civitanovese). "Una classifica che si fa sempre più interessante. Siamo tutti lì, ci sarà da lavorare, da lottare, ma stiamo crescendo". Il mini tour de force con tre partite nel giro di una settimana è iniziato bene. Domani tornerà la Coppa Italia e per i fidardensi all’orizzonte un altro derby. Questa volta casalingo, contro la Civitanovese, già affrontata in campionato due settimane fa. Al Polisportivo di Civitanova, in notturna, finì 0-0, tra la pioggia e la paura di non perdere che aveva attanagliato entrambe le formazioni.

"Anche la Coppa è importante. La Civitanovese è una buonissima squadra (domenica ha sfiorato la vittoria contro l’Isernia in casa, con i rossoblu ripresi solo in extremis, ndr) e ci sarà da lottare. Dovremo subito ritrovare le energie per la partita infrasettimanale e speriamo di andare avanti anche in Coppa Italia, perché è un obiettivo". Per la partita di domani in Coppa al Mancini di Castelfidardo (ore 14:30), valida per i trentaduesimi di finale, a seguito delle disposizioni della Questura di Ancona, è stata vietata la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Macerata per motivi di ordine pubblico, vista la rivalità tra le due tifoserie dopo gli scontri della scorsa stagione all’esterno dello stadio di Civitanova.