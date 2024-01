Castelfidardo, vittoria e sorpasso

2

TOLENTINO

: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Fabiani, Kurti (16’ st Fossi), Nacciarriti L. (15’ st Miotto), Nanapere, Guella (30’ st Evangelisti), Braconi. Panchina: Schirripa, Pedini, Bellucci, Marzuolo, Graciotti Lu., Graciotti Lo. All. Giuliodori

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo (19’ st Santoro), Lanza, Di Lallo, Ugolini (1’ st Bracciatelli), Cancelli (19’ st Moscati), Nasic, Cardinali, Borrelli, Garcia. Panchina: Bucosse, Mercurio, Di Biagio, Giuggioloni, Valentini, Gabrielli. All. Possanzini M.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno

Reti: 10’ pt Kurti, 33’ pt Braconi, 37’ st Borrelli.

Vittoria e sorpasso in classifica. Il Castelfidardo non può chiedere di più.

La squadra di Giuliodori vince contro il Tolentino con due gol nel primo tempo. I locali partono forte trovando il vantaggio dopo dieci minuti.

Ottima l’apertura di Nanapere per Kurti che dalla sinistra si accentra lasciando partire un tiro a giro dal limite dell’area che non da scampo a Orsini.

Ancora Kurti ha la palla buona per il raddoppio che per i locali arriva dopo la mezz’ora. È il 33’ quando Braconi, servito da un calcio di punizione di Cannoni dal limite dell’area, anticipa tutti per il doppio vantaggio.

Nella ripresa Possanzini manda in campo l’ex Bracciatelli, ma il primo vero pericolo verso la porta di Sarti arriva alla mezzora, con la punizione a giro di Borrelli che centra il palo.

Lo stesso Borrelli successivamente con un tiro da oltre venti metri riapre la sfida, ma il Castelfidardo si difende con ordine conquistando i tre punti.