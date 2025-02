Castelfrettese e Ostra, impegni casalinghi. Big match tra Fc Osimo e Real Cameranese

Scontro playoff tra Fc Osimo e Real Cameranese. Impegni casalinghi per le prime due della classe, Castelfrettese e Ostra. Nel girone C scontro diretto tra Passatempese e Belfortese. L’Argignano in campo domani. Prima categoria, (ore 15). Girone B. Oggi: Borghetto-Filottranese, Castelfrettese-Staffolo, FC Osimo-Real Cameranese, Labor-Castelleonese, Montemarciano-Borgo Minonna, Olimpia Marzocca-San Biagio, Ostra-Castelbellino. Domani: Pietralacroce-Sampaolese. Classifica: Castelfrettese 36; Ostra 33; Real Cameranese e Olimpia Marzocca 30; Borghetto e Montemarciano 29; Borgo Minonna e FC Osimo 28; Filottranese 25; Castelbellino 20; Castelleonese 15; San Biagio 14; Labor, Staffolo e Pietralacroce 13; Sampaolese 10. Prossimo turno: Borgo Minonna-Olimpia Marzocca, Castelbellino-Pietralacroce, Castelleonese-FC Osimo, Filottranese-Castelfrettese, Real Cameranese-Borghetto, Sampaolese-Labor, San Biagio-Ostra, Staffolo-Montemarciano. Girone C. Oggi: Borgo Mogliano-Potenza Picena (ore 14:30), Camerino-Elite Tolentino, Casette d’Ete-Castelraimondo, Montecassiano-San Claudio, Montecosaro-Real Elpidiense, Passatempese-Belfortese, Portorecanati-Urbis Salvia. Domani: Montemilone Pollenza-Argignano. Classifica: Camerino 34; Borgo Mogliano 30; Montecassiano 29; Potenza Picena 28; Montemilone Pollenza 27; Passatempese, Belfortese e Montecosaro 25; Elite Tolentino 23; Castelraimondo e San Claudio 20; Argignano 17; Portorecanati e Casette d’Ete 16; Real Elpidiense 15; Urbis Salvia 7.