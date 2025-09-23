Castelfrettese eroica

Domenica storica e da ricordare a lungo per la Castelfrettese e la Montemarcianese. Per i primi arriva la seconda vittoria in campionato e che vittoria. I biancorossi di Bugari fanno lo sgambetto alla corazzata Alma Fano che - dopo due vittorie stentate contro Ostra (in pieno recupero) e Villa San Martino - si ferma al Fioretti. A infilare i granata ci pensa un Lazzarini su di giri in questo inizio stagione, aiutato da una deviazione, conquistando i tre punti ma anche il primo posto in classifica in compagnia di Vismara e Lunano. E così i granata dopo 30 vittorie in 30 partite (28 la scorsa stagione in Terza Categoria) patiscono la prima sconfitta.

Domenica da ricordare anche per la Montemarcianese che espugna il campo della Biagio Nazzaro Chiaravalle regalandosi la prima storica vittoria in partita ufficiale della nuova società nata dalla fusione tra Marina e Montemarciano. Dopo cinque uscite tra Coppa Italia e campionato la squadra di Profili esulta per la prima volta grazie a un centrocampista Gagliardi entrato a inizio secondo tempo e decisivo dopo una manciata di minuti.

Un turno, il terzo nel girone A di Promozione, che sorride anche al Moie Vallesina, alla seconda vittoria consecutiva, grazie al solito Pieralisi decisivo sul campo del Villa San Martino. Pareggiano Ostra e Portuali, ma anche la Vigor Castelfidardo che non va oltre il punto in casa contro il Vismara, con i pesaresi che riescono a mantenere comunque il primo posto in classifica. Domenica amara per la Biagio Nazzaro Chiaravalle alla seconda sconfitta casalinga di fila.