Castelfrettese in Promozione, Olimpia Marzocca fuori dai playoff: emozioni nel girone B

Emozioni fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata nel girone B di Prima Categoria. Solo il primo posto era già stato assegnato da tempo, ad appannaggio di quella Castelfrettese che non si è fatta sfuggire l’occasione, dopo appena una stagione, di tornare in Promozione. Per il resto è stata determinante l’ultima giornata. A partire dai playoff, fatali per l’Olimpia Marzocca che si illude a Montemarciano, ma poi si fa riprendere dai padroni di casa riuscendo a conquistare solo un punto. Che non basta all’Olimpia per acciuffare gli spareggi promozione. Ai playoff ci va Il Borghetto per il vantaggio negli scontri diretti che - nella semifinale playoff - salirà a Ostra. Quest’ultima si prende il secondo posto scavalcando il Montemarciano con la vittoria sul campo di una Castelfrettese senza obiettivi di classifica. Delle big vince anche Fc Osimo che passa in trasferta contro il Borgo Minonna.

E così l’altro playoff sarà quello tra Montemarciano e FC Osimo. Nei playout invece è festa in casa Staffolo. I giallorossi con la vittoria interna contro la Labor evitano anche i playout festeggiando così la salvezza diretta. Partita da brividi quella di Staffolo visto che la Labor con la sconfitta patisce anche la retrocessione, salutando così la Prima Categoria. Stesso epilogo, amaro, per la Sampaolese, penultima, e retrocessa (per la regola del distacco di dieci o più punti) rispetto al quint’ultimo posto occupato dallo Staffolo. E così nel girone B si giocherà solo un playout: si incroceranno le strade di Pietralacroce e San Biagio. Come nelle scorse stagioni la classifica alla fine della stagione regolare avrà un ruolo molto importante: chi giocherà in casa potrà contare su due risultati, vittoria o pareggio, alla fine dei tempi regolamentari o supplementari.

Le formazioni in trasferte invece sono obbligate a vincere. I playoff e i playout si giocheranno nel prossimo fine settimana. Nel girone C in vacanza la Passatempese e l’Argignano. I primi dovevano vincere e sperare per poter riuscire a conquistare un posticino nei playoff, ma perdono in casa della seconda, il Borgo Mogliano, che addirittura stacca il biglietto per la finale playoff del girone. Un punto, contro la già promossa Camerino, è prezioso per l’Argignano per conquistare la salvezza senza passare dagli spareggi, visti i dieci punti di vantaggio sulla penultima, Real Elpidiense.