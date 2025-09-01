Castelfrettese, prima ok. Montemarcianese battuta

CASTELFRETTESE2MONTEMARCIANESE1

CASTELFRETTESE: Graziosi, Mazzarini, Bartolini, Brunori, Lucchetti, Mazzieri, Parasecoli (38’ st Gabrielli), Zannini (25’ st Rossini), Sordoni (25’ st Cerasa), Rango (35’ st Rinaldi), Brunetti (25’ st Serrani). Panchina: Censi, Ortolani, Galeotti, Lazzarini). All. Bugari.

MONTEMARCIANESE: Fabrizzi, Burini, Maiorano (28’ st Giancamilli), Rossetti, Lucci, Cucinella, Sabbatini (35’ st Ubertini), Gagliardi (20’ st Gregorini), Pellonara (10’ st Gramazio), Daidone (20’ st Massaccesi), Caimmi. Panchina: Cominelli, Fava, Rosi, Leoni). All. Profili.

Arbitro: Giorgini di Jesi.

Reti: 34’ pt Parasecoli, 30’ st Cerasa, 34’ st Massaccesi.

La neopromossa Castelfrettese inizia bene la stagione vincendo in Coppa Italia. Debutto amaro per la nuova Montemarcianese, nata dalla fusione tra Marina e Montemarciano. Il nuovo acquisto Parasecoli e il classe 2007 Cerasa lanciano la Castelfrettese che si aggiudica la gara di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione. Il rasoterra di Massaccesi tiene in piedi le speranze di qualificazione della Montemarcianese che perde la prima gara ufficiale della sua storia. Eppure sono gli ospiti a creare il primo pericolo con la punizione di Daidone, sulla quale Graziosi compie un doppio prodigio respingendo anche la ribattuta a colpo sicuro di Lucci. La squadra di Bugari passa con la deviazione da opportunista di Parasecoli sulla lunga rimessa laterale di Lucchetti.

Nella ripresa i biancazzurri provano a risalire la corrente, ma subiscono il raddoppio di Cerasa, entrato da cinque minuti, che finalizza di testa il traversone col contagiri di Mazzarini. L’incursione di Massaccesi rimette in gioco la squadra di Profili che spinge con decisione nel finale, senza però incidere. Il passaggio del turno si deciderà nel ritorno fissato per mercoledì 17 settembre (ore 15.30) al Simoncelli di Marina.