Castelfrettese, solo pari. Senza successi da 8 giornate

CASTELFRETTESE

0

PERGOLESE

0

CASTELFRETTESE: Tomba, Sampaolesi (30’ st Brunori), Lucchetti, Simone, Scortechini, Bartolini, Mechri (36’ st Ginesi), Mazzarini (25’ st Mosciatti), Rocchi, Palazzi (36’ st Zannini), Beta. Panchina: Angelani, Piancatelli, Rango, Santinelli. All. Fenucci.

PERGOLESE: Aluigi, Salciccia, Fontana, Bartolucci (1’ st Fraternali), Lattanzi, Rebiscini, Savelli (47’ st Anastasi), Gaia (12’ st Alessandri), Ciacci (27’ st Bucefalo), Petrucci, Casagrande (1’ st Di Pietro). Panchina: Paolucci, Marinelli, Carbonari, Poggetti. All. Guiducci.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Solo un punto per la Castelfrettese dalla sfida casalinga contro la Pergolese. La squadra di Fenucci rimane così senza successi per l’ottava giornata consecutiva. I biancorossi sono anche sfortunati con la traversa colpita a inizio partita da Rocchi. Mechri successivamente va vicino al gol. I padroni di casa reclamano anche un rigore per un atterramento di Rocchi, invano. A inizio ripresa Aluigi si oppone alla grande sulla ripartenza di Beta.