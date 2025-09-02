Castelleone, decapitata statua di Sant’Antonio

Decapitata a Castelleone di Suasa la statua di Sant’Antonio da Padova nell’edicola lungo la provinciale in c.da Case Nuove all’intersezione con c.da Casalta. Il gesto blasfemo è stato segnalato a sindaco e amministratori solo in questi giorni, ma da controlli effettuati risalirebbe a qualche mese fa. Alla statua di circa 80 centimetri che si trova nell’edicola lungo la provinciale, oltre ad essere stata oggetto di un brutale atto vandalico, è stata portata via la testa.

L’Amministrazione si è subito mobilitata e dai controlli effettuati, il gesto risalirebbe almeno alla scorsa primavera: su google maps, la statua appare già decapitata e le ultime riprese sono state effettuate dalla google car lo scorso aprile.

"Confidiamo in un ravvedimento di colui che ha compiuto il gesto e ci faccia pervenire il pezzo staccato" spiega il sindaco Carlo Manfredi. Si tratta probabilmente di una bravata più di affronto religioso e la mancanza della testa e dei resti rende impossibile recuperare la statua. Un anno fa, ignoti avevano amputato le mani alla Madonnina nel cimitero di Montignano, mentre nel 2018 era stata sfregiata la Madonnina nella cappella degli aviatori. Simboli di fede, ma anche pezzi di storia della città e borghi che vengono danneggiati dai vandali, a volte, come nel caso di Castelleone, senza la possibilità di ripristinarla.