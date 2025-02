Castelleone di Suasa in festa per i 101 anni di Liliana Paupini. Negli anni ’60 emigra in Francia dove incontra e sposa l’uomo della sua vita ed insieme tornano in Italia in provincia di Verona ma le sue ferie sono sempre a Castelleone di Suasa dove è tornata ad abitare qualche anno fa dopo essere rimasta vedova e senza figli. Nel piccolo comune è stata accolta da nipoti, pronipoti e cugini che hanno voluto festeggiarla un anno dopo aver compiuto il secolo di vita. Per lei sono arrivati anche gli auguri dell’intera Amministrazione di Castelleone di Suasa. Molte anche i suoi concittadini che hanno voluto mandarle un augurio attraverso i social. Una settimana fa la Casa di Riposo Opera Pia Lavatori Mariani, ha reso omaggio, a nome di tutta la comunità di Trecastelli, al cittadino Carlo Olivi, in occasione dei festeggiamenti per i suoi cento anni. A festeggiare la sua ultracentenaria qualche settimana fa era stato anche il Comune di Ostra Vetere. Le Marche si confermano una delle Regioni più longeve d’Italia. Gli ultra 90enni, secondo dati Istat del gennaio 2025, sono oltre 26mila (di cui il 70% è donna). Sono invece più di 600 gli ultracentenari di cui l’85% sono donne.