Castelleone, nuova veste per l’ufficio postale

Sono terminati i lavori di ristrutturazione dell’Ufficio Postale di Corso Marconi 40 finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. L’intervento rientra nel progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Gli interventi straordinari realizzati, tra cui la tinteggiatura dell’ufficio, un nuovo layout, la creazione delle postazioni relazionali per i futuri servizi della Pubblica Amministrazione, sono propedeutici al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza. L’ufficio postale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8 fino alle 12.45.