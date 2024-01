Castelleonese sola al comando. Oggi Filottranese-Sassoferrato Genga La Castelleonese è in testa nel girone B dopo la 17ª giornata, in attesa della partita tra Filottranese e Sassoferrato Genga. La classifica è molto equilibrata. Nel girone C, il Vigor Montecosaro è al primo posto. Prossimo turno: Montecosaro-Passatempese.