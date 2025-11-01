Castelletta, al via i lavori per il muro affacciato sulla piazza

"Stanno per partire i lavori di manutenzione straordinaria del muro di contenimento situato nella piazzetta antistante la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Sopra Minerva, nel centro storico della frazione di Castelletta". Così il Comune, annunciando un intervento per 24mila euro, finanziato con fondi comunali, a valere sull’avanzo di amministrazione 2025. "L’opera – spiegano ancora – è volta a garantire la sicurezza dell’area a seguito dei danneggiamenti riportati dal muro in pietra, provocati nel tempo dalle radici di un cedro himalayano, che hanno esercitato spinte e deformazioni sulla muratura. Pur non essendosi verificati crolli, le verifiche tecniche hanno evidenziato la necessità di un intervento tempestivo per assicurare la stabilità della struttura e la sicurezza dei cittadini".

Il progetto prevede la "realizzazione di un presidio strutturale metallico provvisorio e reversibile, capace di contenere la spinta del terreno e stabilizzare la muratura esistente, nel pieno rispetto dell’aspetto storico e architettonico del borgo. La struttura sarà composta da montanti verticali, controventi diagonali e piastre di base, collegati da funi in acciaio e ancorati alla muratura mediante piastre con fasce di neoprene", in modo da garantire un intervento efficace ma non invasivo. "Un’azione concreta – commenta la sindaca Daniela Ghergo – di tutela del patrimonio storico e della sicurezza pubblica nelle nostre frazioni. Castelletta è un luogo di valore per la comunità, e la manutenzione del muro garantirà la conservazione di uno spazio centrale per la vita del borgo".