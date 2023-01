Castello, riaprono le scuole Bassi dopo il miglioramento antisismico

Da sabato 7 gennaio, come già comunicato alle famiglie degli studenti, le scuole ‘Bassi’ di Castel Bolognese riapriranno le porte agli alunni in una veste tutta nuova. Negli ultimi mesi, infatti, sono state al centro di alcuni interventi che hanno portato al raddoppio del coefficiente di sicurezza sismica del plesso scolastico, rendendo l’edificio più sicuro. E per la prossima chiusura estiva sono in programma gli ultimi lavori a completamento dell’intervento che, come comunicano dal Comune, "a causa di imprevisti, non è stato possibile terminare in tempo utile per il rientro in classe di gennaio". Con la riapertura dell’istituto, riprendono regolarmente anche i servizi scolastici tra pre-scuola, doposcuola, mensa e trasporto scolastico.

"Volevamo rispettare la scadenza che ci eravamo dati e riportare gli alunni dopo le vacanze di Natale al plesso originario – dichiarano il sindaco Luca Della Godenza e l’assessora Linda Caroli –. Fare questo vuol dire serietà nei confronti delle famiglie che hanno subito lo spostamento e nei confronti degli alunni, che finalmente potranno tornare in una scuola più sicura. Inoltre, ciò ci consente di riprendere le attività del museo civico e del centro sociale che sono rimaste sospese negli ultimi quattro mesi. Ringraziamo tutti per la pazienza e la collaborazione dimostrata a partire dalla scuola, dalle famiglie agli alunni, dal museo al centro sociale, con una particolare menzione per i volontari del Piedibus che con grande agilità hanno, dalla scorsa estate, modificato il percorso per fornire il servizio utilissimo sia dal punto di vista ambientale che educativo. Iniziamo il nuovo anno con una bella notizia".