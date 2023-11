Castelplanio, Carlo chiude lo storico bar

Chiuso lo storico bar gelateria "Carlo" a Castelplanio in via Roma. Il titolare Carlo Bramati aveva portato avanti la storica attività (almeno cinquanta gli anni di vita) anche dopo la pensione, dopo essere rientrato dalla Germania dove aveva conosciuto la moglie (conosciuta da tutti i clienti come Sibilla e morta alcuni anni fa) che per tanti anni è stata con lui dietro il bancone. La perdita della moglie è stato un duro colpo per Bramati che ha comunque portato avanti l’attività anche grazie al sostegno e all’affetto di tanti compaesani e clienti della Vallesina. Poi negli ultimi tempi la decisione di godersi la meritata pensione e lunedì Carlo Bramati ha voluto affiggere alla vetrina chiusa dopo tantissimi anni un cartello scritto a mano con un’elegante calligrafia: "Mi dispiace immensamente! Mi fermo qui, basta. È stato un piacere e un onore. Grazie a tutti. Carlo". Poche parole che hanno colpito e sono rimaste nel cuore e nella mente di tanti castelplanesi che martedì mattina raggiungendo, come solito, il bar vicino al supermercato Coal lo hanno trovato tristemente chiuso.