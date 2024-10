Castelplanio, cerca di ottenere un finanziamento ma perde 605 euro

Castelplanio (Ancona), 29 ottobre 2024 -Cerca di ottenere un finanziamento, invece viene truffato on-line. I carabinieri della stazione di Castelplanio scoprono gli autori del raggiro e denunciano due persone. Alla ricerca di un finanziamento di 5mila euro un uomo ha iniziato a fare delle banali ricerche sul web ma si è imbattuto in una truffa. E’ quanto successo lo scorso mese di settembre ad un signore, 68enne della Vallesina che, dopo aver cercato come poter ottenere un finanziamento, è stato contattato telefonicamente da due distinte persone, un uomo ed una donna. Gli interlocutori hanno convinto il 68enne a effettuare due distinte ricariche su altrettante carte prepagate, per un importo complessivo di 605 euro facendogli credere che erano necessari per la pratica di autorizzazione del finanziamento. Le somme versate non avevano alcuna pertinenza per la concessione del finanziamento ma si trattava di una vera e propria truffa della quale la vittima si è resa conto quando gli interlocutori, dopo aver ottenuto il denaro, di colpo, si rendevano irreperibile. Gli accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Castelplanio, hanno consentito di individuare le persone che vi erano dietro al raggiro, appunto: un 52enne e una 61enne, residenti fuori regione. Nei loro confronti, oltre ad essere stati denunciati, è stato chiesto e ottenuto il blocco delle somme, per l’equivalente dell’importo versato che risultava ancora presente nei rispettivi conti. A tal proposito i carabinieri invitano sempre di più alla prudenza e ad eseguire tutte le verifiche e i controlli possibili, rivolgendosi alle caserme dell’Arma che sono sempre a disposizione per qualsiasi dubbio, prima di aderire a fantomatiche offerte o richieste di vario genere. Il consiglio è di diffidare e segnalare immediatamente specialmente quelle richieste che, successivi a dei contatti telefonici da parte di ignari personaggi che si qualificano falsamente anche come appartenenti alle forze dell’ordine, richiedono denaro, versamenti, o la consegna di monili in oro.