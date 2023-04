Ancona, metti una cena con Esteban Cambiasso: uno degli eroi del ‘triplete’ interista

Castelplanio (Ancona), 22 aprile 2023 - Hanno riempito la Locanda della Posta di Castelplanio i tifosi interisti intervenuti alla cena con Esteban Cambiasso, uno degli eroi del “triplete”, per sempre nei cuori nerazzurri. La presenza di El Cuchu - così soprannominato fin da bambino per la somiglianza con un personaggio della televisione argentina - era legata alla promozione del centro di formazione calcistica Leoni di Potrero di cui Cambiasso è fondatore insieme a Javier Zanetti e che farà tappa a Jesi la prima settimana di luglio in collaborazione con l’associazione Sogni e Passioni. Accolto con un video che ha riproposto una galleria dei suoi gol in maglia nerazzurra e salutato dal sindaco Fabio Badiali, Cambiasso si è reso disponibile a farsi immortalare in foto con tutti e a firmare autografi su maglie, palloni e cartoncini nerazzurri. La telefonata dal vivo con Roberto Mancini - presenti alla cena i genitori Aldo e Marianna - ha permesso ai tifosi presenti di apprezzare la riconoscenza che l’ex centrocampista argentino ha nei confronti del tecnico di Jesi e il profondo legame che lo lega a lui, confidando la felicità per essere venuto nel suo territorio in questa piacevole occasione. Per Alberto Bucci, interista fino al midollo prima ancora che titolare del ristorante, una serata da incorniciare per la piena soddisfazione di tutti gli intervenuti.