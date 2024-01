Casting alla Rotonda: riprese da febbraio

In città arriva Marco Bocci, lunedì dalle 10 alle 19 il casting alla Rotonda a Mare per partecipare come comparse e figurazioni speciali. Le riprese di ‘Alex Zeno, poliziotto a modo suo’, fiction prodotta dalla ‘11Marzo film srl’ e che sarà trasmessa sulle reti Mediaset, inizieranno a febbraio.

Quattro mesi in cui alcune location della spiaggia di velluto si trasformeranno in set cinematografici. Tra queste ci saranno la Rotonda a Mare e il Palazzetto Baviera. Proprio durante il discorso di fine anno il sindaco Massimo Olivetti aveva ufficializzato l’inizio delle riprese a febbraio e con l’occasione aveva anche chiesto ai senigalliesi di pazientare per i disagi, come strade chiuse, che potrebbero esserci durante i ciak. C’è chi, in occasione di alcuni sopralluoghi dallo staff di Mediaset, è convinto di aver avvistato in città il protagonista di Squadra Antimafia e chissà se durante le riprese si porterà dietro anche la moglie, l’attrice Laura Chiatti ed i figli Pablo ed Enea.

Una fiction che rappresenta una grande opportunità per la città che potrà ottenere una grande pubblicità attraverso le sue location che faranno da sfondo alle scende della fiction. Altre riprese saranno effettuate anche in altri comuni delle Marche, tra questi dovrebbe esserci Ancona dove si è già tenuto un casting lo scorso novembre. Intanto lunedì per partecipare al casting, è necessario presentarsi negli orari e nel luogo indicati muniti di documento di identità, codice fiscale e Iban. Si cercano persone residenti nelle Marche: uomini e donne (dai 18 ai 75 anni), modelle, atleti e atlete. Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione.

Per informazioni, scrivere a guascocasting@gmail.com. La notizia ha già fatto il giro del web dove in molti si sono messi alal ricerca di informazioni per partecipare al casting.