Jesi (Ancona), 31 dicembre 2021 - Continua la lotta dei lavoratori di Caterpillar. Durante un brindisi di fine anno davanti ai cancelli, il leader della Fiom Marche, Tiziano Beldomenico ha annunciato: "Depositeremo al tribunale di Ancona una denuncia nei confronti della proprietà di Caterpillar per comportamento antisindacale, in base all'articolo 28 dello statuto dei lavoratori".

Al raduno fuori dalla fabbrica ha partecipato gran parte dei 270 lavoratori in mobilità dal 10 dicembre scorso e che a fine febbraio saranno licenziati. L'obiettivo dei rappresentanti dei lavoratori è che, attraverso la denuncia, "possa cambiare anche lo scenario delle trattative", sempre in attesa di una convocazione al Mise e dell'apertura di un tavolo nazionale, anche alla luce dell'ordine del giorno bipatisan con la quale l'Aula della Camera ieri ha impegnato il governo "a intervenire con urgenza" a tutela dei lavoratori e per "il mantenimento sul territorio di una importante realta' produttiva".