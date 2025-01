Cattedrale di San Venanzio, cerimonia per l’apertura dell’Anno Giubilare

Folla ieri pomeriggio nella chiesa di San Benedetto Abate di Fabriano dove è stato aperto l’Anno Giubilare. Il corteo ha percorso in processione le vie della città andando verso la basilica di San Venanzio attraversando via Mamiani, Piazza Garibaldi, Corso della Repubblica, via Bartolo da Sassoferrato, Piazza Giovanni Paolo II. Arrivati a San Venanzio il vescovo Francesco Massara ha tenuto un primo momento di preghiera sul sagrato prima di entrare tutti in cattedrale per la memoria del Battesimo e la solenne celebrazione eucaristica.

A sole due settimane dalla apertura del Giubileo, lo scorso 24 dicembre, sono stati già migliaia i pellegrini da tutto il mondo che hanno attraversato la porta santa della basilica di San Pietro in Vaticano. Il parroco della Cattedrale, don Antonio Iva Esposito, spiega: "Questo è quanto vogliamo sviluppare come Diocesi in questo anno di grazia: essere credenti mai vinti dal male, ma sempre pronti a dare ragione della speranza che abita in noi. Spesso assistiamo al contagio del male e ad una ricerca spasmodica di 'nuove vie per arrivare ad essere felici', l’anno giubilare vuole essere un grido del credente che vede in Cristo l’unica via di completezza umana".

Per la giornata di ieri il Vescovo ha disposto con un decreto la sospensione delle celebrazioni eucaristiche in tutte le chiese della Diocesi. Le altre chiese giubilari sono la concattedrale di Matelica e l’abbazia di San Vittore a Genga: in questi luoghi per i fedeli sarà possibile conseguire l’Indulgenza giubilare in occasione dei sacri pellegrinaggi.