Cattedrale, ruba offerte: ripreso dalle telecamere

Entra in Cattedrale poco prima di pranzo (erano le 12,55) e senza pensarci troppo rompe un candeliere e ruba gli spiccioli di maggior valore lasciando quelli da uno e due centesimi. È accaduto lunedì nella Cattedrale San Venanzio a Fabriano per mano di un giovane che avrebbe le ore contate, essendo stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il bottino sarebbe di poche decine di euro. Le indagini sono in corso e il risultato per ora è in seguito all’episodio la Cattedrale resta chiusa negli orari in cui non ci sono le funzioni religiose.

A denunciare l’episodio è il parroco, don Antonio Ivan Esposito: "Lunedì pomeriggio sono andato in Cattedrale per la preghiera del rosario e poi per la Messa feriale delle 18. Mi sono accorto, entrando dal portone lungo la navata centrale, che qualcuno aveva rovistato nella cassetta delle offerte dove sono posizionate le riviste da portare a casa. Ho fatto un controllo accurato. Ho visto che anche nella seconda cappella, Madonna delle Lacrime, era stato forzato il contenitore di ferro delle offerte, lasciando lì le monete da pochi centesimi. Nella cappella del Battistero, dove ci sono San Giovanni Battista e la Madonna del Buon Gesù, è stato danneggiato il candeliere elettrico. Essendo pesante è stato sbattuto a terra, danneggiando il pavimento, nella speranza di poter prendere qualche spiccio. Il candeliere è praticamente distrutto. Si tratta di un giovane che sapeva bene come muoversi in Cattedrale".

Il parroco ha allertato subito le forze dell’ordine e il vescovo Monsignor Francesco Massara. Le telecamere interne alla parrocchia hanno ripreso il giovane che, pur essendo a volto parzialmente coperto, avrebbe le ore contate. "La chiesa – spiega ancora il parroco - è aperta tutto il giorno perché ci sono molti visitatori e perché non ci sono mai state emergenze simili. Da oggi, però, la Cattedrale, almeno per una settimana, sarà aperta solo per le messe".

"Il problema – aggiunge don Antonio Esposito - è l’emergenza sociale che c’è anche a Fabriano. Come è possibile ci sia un tale disprezzo della propria identità culturale oltre che religiosa? La Madonna del Buon Gesù, affianco al Battistero, fa parte della storia del popolo di Fabriano (tra l’altro è invocata perché ha protetto la città dal terremoto nel 1703 e proprio ieri la città ha ricordato il 26esimo anniversario dal sisma del 1997, ndr). Il degrado lungo la scalinata che conduce da piazza del Comune a San Venanzio con giovanissimi che trascorrono la serata ci obbliga a riflettere su cosa e come fare per arginare un problema sociale".

Sara Ferreri