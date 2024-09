"Cattedrale, scale tra sporcizia e degrado"

Bottiglie rotte, urina e sporco nella scala che porta alla Cattedrale. La protesta corre sui social e a farsene portavoce è anche il parroco don Antonio.

"Nella notte tra domenica e lunedì scorsi – denuncia il parroco don Antonio postando le foto del degrado sui social network e in particolare nella pagina della Cattedrale - le scale che portano alla Cattedrale (ex ideale) sono diventate terra di nessuno. Chi vive lì ormai è abituato a convivere con la delinquenza senza controllo, ma perché dopo due giorni non è passato nessuno a pulire? Il camioncino che ’sputa’ un po’ d’acqua non basta, occorre un più deciso colpo di scopa. Perché tanta incuria e degrado e poi si pensa a fare concerti, mostre e manifestazioni".

"E intanto – contnua – il decoro cittadino si va a far benedire. So che qualche politico, come è successo in altre occasioni dirà che Gesù non si sarebbe espresso così. Beh rispondo che avrebbe fatto molto di più, lui che si è sempre scagliato contro l’ipocrisia che pare regnare sovrana in questa città e questo ennesimo episodio ne è la prova".