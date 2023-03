Cattivi odori a Scorcelletti: indagano i Forestali

Odori molesti a Scorcelletti, intervengono Arpam e carabinieri forestali: indagini in corso. "Nei giorni scorsi - spiegano dalla giunta Cesaroni - l’abitato di Scorcelletti e le zone limitrofe sono state interessate da forti odori molesti, soprattutto nel tardo pomeriggio, nella notte e nelle prime ore del mattino. Gli stessi assessori e consiglieri del luogo hanno avvertito i competenti uffici comunali, ma segnalazioni sono pervenute anche da cittadini. In passato si sono avuti altri fenomeni del genere, anche se meno intensi e di diverso tipo, e l’Amministrazione ha sempre interessato gli organi preposti. Tali rimostranze sono sfociate a fine 2021 con l’impegno della Regione di attenzionare il fenomeno. Anche per i fenomeni registrati la settimana scorsa, effettuati gli accertamenti di primo livello da parte dell’ufficio ambiente del Comune e della polizia locale, sono stati subito allertati Arpam e Corpo forestale dello Stato. Il 23 febbraio sono stati effettuati su tutta la zona interessata vari campionamenti e controlli per arrivare ai responsabili degli odori molesti. Restiamo in attesa – conclude l’assessore Rossano Basili - delle risultanze che dovranno essere trasmesse nei prossimi giorni e ci riserviamo di intraprendere tutte le azioni consentite per giungere a una definitiva eliminazione del fenomeno".