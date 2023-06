Cattivi odori, chiesti due anni di condanna

Cattivi odori attorno alle case, durati anni, la Procura chiede due anni di condanna all’amministratore unico e al direttore tecnico dell’opificio Bufarini e 80mila euro di multa. Sono Matteo Caimmi, 35 anni, e Giordano Bufarini, 67 anni, sotto processo per inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose in concorso. Insieme a loro, a giudizio, c’è anche alla società "Eredi Raimondo Bufarini Servizi Ambientali", per la responsabilità amministrativa ravvisata dall’accusa per non aver adottato una gestione idonea a prevenire i reati ipotizzati. Per la società è stato chiesto il sequestro di 100 azioni. Le richieste di condanna sono arrivate nell’udienza di ieri. davanti al giudice Corrado Ascoli che ha rinviato per repliche e sentenza al 27 giugno. La Bufarini, che respinge le accuse, è un’azienda di Castelferretti, specializzata nello spurgo di fosse biologiche, liberazione di impianti fognar, trattamento e stoccaggio di rifiuti urbani e speciali. Per anni i residenti della zona, l’opificio si trova in via Saline, avrebbero sentito odori nauseabondi, segnalati anche alle autorità preposte e arrivando poi a denunciare la cosa. L’inchiesta, coordinata dal pm Rosario Lioniello, era partita dopo un esposto fatto nel 2015 contro ignoti e varie segnalazioni continuate anche negli anni a seguire. Sul posto avevano fatto un sopralluogo anche i carabinieri del Noe, era ottobre del 2018. Nel processo sono parti civili il comtato ambientalista Ondaverde e un gruppo di cittadini con gli avvocati Francesca Petruzzo e Monia Mancini. Anche il Comune di Falconara è parte civile con l’avocato Roberto Tiberi per danni patrimoniali e non subiti dalle esalazioni

ma. ver