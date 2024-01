Cattivi odori, i sindaci allertano i vigili del fuoco

Forti odori come di idrocarburi segnalati soprattutto nel pomeriggio da oltre una settimana. I vigili del fuoco intervengono a Monte San Vito e Chiaravalle per rilevare eventuali sostanze tossiche.

I due sindaci Thomas Cillo e Cristina Amicucci scrivono al prefetto per chiedere interventi. A Chiaravalle le esalazioni sono state registrate in via Marconi e zone limitrofe nei giorni scorsi: numerose le segnalazioni nella settimana dell’Epifania ma anche in seguito. La sindaca ha deciso di allertare i vigili del fuoco per i sopralluoghi che non avrebbero rilevato criticità. Stessa cosa è accaduta a Monte San Vito sabato dove i cittadini hanno allertato il sindaco Thomas Cillo non solo dalla zona più bassa di Borghetto ma anche dal capoluogo.

"In zona parco dell’Avis (centro storico) – ha riferito una residente – c’era un odore tremendo tanto da far bruciare la gola. Assomigliava molto a quello prodotto dalla raffineria Api. Un’aria irrespirabile".

Sul posto sabato sono approdati i vigili del fuoco con la strumentazione tecnica a non avrebbero rilevato la presenza di sostanze tossiche. Segnalazioni simili arrivano anche da Monsano. E c’è anche chi sostiene non si tratti di idrocarburi ma di un forte odore come di plastica bruciata. "A seguito di diverse segnalazioni ricevute, nelle scorse settimane, su forti odori di idrocarburi nell’aria diffusi nei territori di Chiaravalle e Monte San Vito – spiegano i due sindaci Cristina Amicucci e Thomas Cillo - in qualità di autorità sanitarie locali, in data odierna (ieri, ndr) abbiamo inviato una richiesta al Prefetto e a tutti gli organi competenti per chiedere approfondite verifiche su questo perdurante fenomeno che ha destato comprensibile allarme e preoccupazione nella cittadinanza".

I primi cittadini dei due Comuni interessati hanno chiesto in particolare il coinvolgimento di "Arpam, Ast Ancona, Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri e Protezione civile Regione Marche, al fine di individuarne la natura, l’eventuale dannosità per la salute e i provvedimenti da adottare, oltre a dare una corretta informazione alla cittadinanza, che sarà costantemente aggiornata sugli sviluppi della situazione". Non è escluso che la fonte del cattivo odore sia la combustione di materiale non idoneo. "Avevo i panni stesi e asciutti nel balcone – aggiunge una residente del centro di Monte San Vito – e sono da rilavare perché sono impregnati di odore di fumo bruciato".

Sara Ferreri