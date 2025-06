Cattivi odori, la rabbia dei residenti. Ma l’impianto biomasse è spento

Cattivi odori nel paese e continue proteste dei residenti. L’ordinanza sindacale del 7 maggio scorso disponeva la sospensione dell’attività dell’impianto a biomasse della Verdenergia - Società cooperativa agricola in via dell’Industria a Polverigi. In questo lasso di tempo però i residenti hanno continuato a segnalare odori forti provenienti dall’impianto tanto da spingere a un ulteriore controllo.

A portare di nuovo il caso in Consiglio comunale tramite interrogazione al sindaco dal gruppo di minoranza Noi per Polverigi.

Dalla risposta emerge che il controllo del rispetto delle prescrizioni è stato affidato all’Ast di Ancona che ha effettuato un sopralluogo il 23 maggio, accertando la cessazione della produzione di energia elettrica.

"Tuttavia, alcune prescrizioni risultano ancora parzialmente o non adempiute, e continuano a pervenire segnalazioni di esalazioni odorigene provenienti dall’impianto, riconducibili alla gestione dei materiali ancora presenti, che l’ordinanza mirava esplicitamente a prevenire", dicono dal gruppo di opposizione.

Il sindaco Daniele Carnevali infatti spiega: "Alla luce dei sopralluoghi non risultano attività della proprietà in contrasto con l’ordinanza sindacale. Le segnalazioni odorigene che sono continuate a pervenire dipendono probabilmente dalle biomasse e digestato comunque presenti nell’impianto".

Alcuni residenti, esasperati, hanno anche segnalato che il forte vento della scorsa settimana ha divelto il telo plastificato a copertura della massa.