Cattivi odori, monta la protesta. A San Silvestro puzze in varie zone

Anche l’ultimo giorno dell’anno sarebbe stato segnato dalle esalazioni ammorbanti. Dopo le numerose segnalazioni della popolazione nei giorni precedenti a San Silvestro, seguite da rabbia e proteste, i cittadini, specie sui social, avevano continuato a lamentare odori nauseabondi in più parti della città, dalla zona industriale al centro, passando per alcuni quartieri. Una situazione definita come "insostenibile". Il Comune, come si diceva proprio tre giorni fa, avrebbe raccolto parte di queste segnalazioni per poi inoltrarle agli organi competenti, compresa l’Arpam alla quale è stato richiesto nuovamente di intervenire. Si attendono sviluppi per conoscere eventuali monitoraggi della qualità dell’aria. Guardando ai prossimi giorni, invece, altri effetti odorigeni potrebbero interessare una porzione della città di Falconara. Stando all’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente falconarese nella giornata di venerdì, infatti, "il Comune ha ricevuto comunicazione da Api Raffineria che, a partire dal prossimo 3 gennaio, inizieranno le operazioni di fermata degli impianti per manutenzione generale programmata – c’era scritto nella nota diramata dal Castello venerdì scorso –. Il riavviamento è previsto a partire dal 30 gennaio. L’azienda scrive che eventuali effetti odorigeni localizzati potrebbero essere avvertiti nelle immediate vicinanze delle apparecchiature al momento della loro apertura e potrebbe verificarsi una maggiore visibilità della torcia in concomitanza con le operazioni di fermata e riavvio". Circostanza, quest’ultima, che si era verificata anche tra il 20 e il 21 dicembre.

g. g.