"Cattivi odori, se ci sarà il processo ci costituiremo come parte civile"

"Dal 2022 facciamo esposti e chiediamo monitoraggi notturni quando, specie d’estate, non riusciamo nemmeno a dormire. I quattro decreti penali di condanna a Giovanni Fileni, legale rappresentante delle società che gestiscono i quattro impianti, tre a Jesi uno a Monte Roberto sono il riconoscimento delle moleste olfattive e danni che le persone hanno patito. Se si andrà a processo, ci costituiremo parte civile". Così Fiorenzo Angeletti e Andrea Tesei del comitato per la Vallesina alla luce delle quattro contravvenzioni da 4mila euro ciascuna: getto di cose pericolose (odori molesti) l’ipotesi di reato per gli allevamenti avicoli di Ripa Bianca, Cannuccia, Ponte Pio e Monte Roberto. Se pagate, il procedimento penale decadrebbe, ma il gruppo Fileni ha già annunciato opposizione. "C’è un’indagine avviata la scorsa estate – spiega Monia Mancini, legale del comitato – e ora il gip ha riconosciuto il diritto delle persone di vivere liberamente nelle proprie case e a non avere la loro vita condizionata da un’iniziativa economica che non può recare danno alla salute e alla dignità umana".

"Non abbiamo nulla di personale contro Fileni – aggiungono dal comitato –, ma c’è uno stato di totale abbandono dei cittadini da parte della pubblica amministrazione: dei sindaci di Jesi e Monte Roberto e dell’Ast. La Regione per Ripa Bianca ha individuato misure correttive che non si sono rivelate efficaci. A fine agosto è partito l’iter per la revisione dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia). Si riconosce l’impatto olfattivo ma nonostante ciò gli allevamenti continuano a funzionare. Vanno invece fermati e sospesi".

Sara Ferreri