Catturati in Africa, internati in India. Ecco le storie di 500 connazionali

"Una sorta di appassionante romanzo di piccole o grandi avventure". Così Massimo Ossidi, presidente dell’Accademia di Oplologia e Militaria di Ancona definisce ‘Catturati in Africa. Internati in India. Storie tra i reticolati’ del giornalista e scrittore Lucio Martino, che torna con un secondo volume su un argomento sconosciuto ai più: la sorte dei prigionieri italiani in India nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Il sottotitolo recita: ‘Le vicende dei prigionieri delle Marche e di tanti altri’. Il risultato, lodato da lettori comuni e storici, è lo stesso del primo libro: un viaggio nella memoria che rende giustizia a persone in gran parte dimenticate, alle quali fu negata la sepoltura nel proprio Paese, dopo aver vissuto sofferenze e tribolazioni di ogni tipo. Sono oltre 500 i connazionali che, dopo essere stati catturati dagli inglesi, nella maggior parte dei casi non fecero più ritorno. I loro nomi sono elencati in appendice, con grado, data, luogo di decesso e sepoltura. Al punto che diversi familiari si sono rivolti all’autore, anche tramite i social, per avere informazioni, per ringraziare.

"Una persona mi ha chiamato dal Piemonte per sapere se tra i nomi c’era quello del nonno. In effetti c’era, così gli ho detto quando e dove morì, e dov’era sepolto". Non mancano gli anconetani, raccolti e raccontati all’interno del volume di Lucio Martino. Come Elios Toschi, capitano del Genio navale, ideatore dei mezzi d’assalto della X Flottiglia Mas, catturato al largo di Tobruk nel 1940, che fuggì da Yol insieme al concittadino Camillo Milesi, fu ripreso e fuggì di nuovo, rifugiandosi a Goa. Incredibile la storia dell’altro anconetano Lido Saltamartini, anche lui catturato a Tobruk, trasferito prima a Bangalore, poi a Yol, e che alla fine riuscì a rimpatriare.

"Era un ufficiale di artiglieria che salvò una minuscola lente e un rullino della macchina fotografica che avevano in dotazione i soldati. Grazie alle sue cognizioni di fisica, usando stagno, piombo e una scatola di sigarette, riuscì a costruire una macchinetta fotografica con cui fece duemila scatti nel campo di Yol. Morì per una banale caduta a 99 anni".

C’è Antonio Blasi, che fuggì insieme ad altri italiani da un campo di concentramento scavando una galleria (tornato in Italia sposò un’anconetana, Annamaria Susini). E c’è Alfredo Romagnoli, che divenne comandante del Distretto militare di Ancona (il figlio Piero è un noto esperto di numismatica). Pochi fortunati in mezzo a tante vittime di una guerra ‘minore’. Quella per sopravvivere.