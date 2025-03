Catturato il serpente. Il rettile "scende" a Milano dopo il viaggio da Ancona

Si è dovuto smontare un treno per catturare il serpente rosso-arancio che giovedì mattina ha terrorizzato ma anche divertito i passeggeri del Frecciarossa, partito da Lecce e diretto a Milano, rimasto poi fermo tre ore alla stazione di Ancona per la presenza del rettile.

Nel capoluogo dorico non era stato possibile prenderlo perché il pantherophis guttatus, detto serpe del grano perché lì è il suo habitat ideale, si era infilato in una bocchetta dell’aria. Il convoglio 8814 era dovuto ripartire vuoto, con i passeggeri dirottati su altri treni, per arrivare al deposito di Milano dove nella tarda serata di giovedì il serpente è stato catturato. Per lui il viaggio è finito lì, nel capoluogo lombardo. Ad attenderlo in centrale a Milano c’erano i carabinieri forestali del Cites, una unità specializzata nella fauna, anche quella esotica come il serpente che ha viaggiato in treno. Il personale tecnico di Trenitalia ha dovuto smontare diverse componenti del convoglio per cercarlo.

L’unico indizio era il pertugio dove si era infilato. Pezzo dopo pezzo il rettile si è rifatto vivo. I forestali lo hanno individuato nascosto in un vano della parte bassa di alcuni sedili e sono riusciti a catturarlo senza fargli del male. L’animale era in buone condizioni di salute ed è stato adagiato in una teca idonea al trasporto di serpenti. Sarà affidato ad un centro esperto nella gestione di questi esemplari. Sempre che il proprietario non lo reclami ma a quel punto dovrebbe essere pronto anche a prendersi una multa per non averne denunciato il trasporto sul treno. Il pantherophis guttatus è un serpente innocuo, in libera vendita nei negozi di animali esotici, non ha veleno, non morde e le sue prede preferite sono i piccoli roditori. L’allarme giovedì era partito da un capotreno a Civitanova Marche. In una carrozza del treno i passeggeri si erano ritrovati il rettile sotto i sedili e vicino ai loro piedi. La carrozza era stata fatta evacuare e poi chiusa. La fermata più vicina dove arrestare il Frecciarossa era Ancona, anche per richiedere l’intervento del Cites. Ma la cattura lì era sfuggita. Il treno non poteva essere smontato ad Ancona così ha ripreso la corsa senza passeggeri, diretto al deposito di Milano.