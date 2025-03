Catturato lo stupratore di Portonovo. Si nascondeva da latitante a Tenerife

Rischiava di rimanere impunito uno stupro di gruppo commesso ai danni di una turista di 15 anni, alle Terrazze di Portonovo. In tre, uno era anche minorenne all’epoca dei fatti, avevano abusato della ragazzina dopo averla fatta bere ad una festa. Era estate, il 20 luglio del 2009, la turista fu lasciata in spiaggia semi nuda e in stato di incoscienza.

Il branco che si era approfittato di lei era stato individuato e processato. Uno degli stupratori era ricercato dal 2023, quando dopo diversi valzer giudiziari, approdati anche in Cassazione, la Corte di Appello di Ancona lo ha condannato alla pena definitiva di 6 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti. Era accusato anche di atti osceni in luogo pubblico e omissione di soccorso ma questi reati nel frattempo si sono prescritti. Emessa la condanna definitiva dell’imputato, Ciro Troilo, 35 anni, nativo di San Severo ma residente ad Ancona, si erano perse le tracce perché fuggito all’estero.

E’ stato ritrovato a Tenerife, un’isola delle Canarie, in Spagna, e lo scorso 1 dicembre la Guardia Civil lo ha arrestato ed estradato. Dall’11 dicembre è in carcere a Rebibbia e la fine pena per lui è prevista per il 20 luglio del 2031. Se Troilo è stato trovato è grazie ad un’azione sinergica tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona, diretta dal procuratore Roberto Rossi, e i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Ancona guidato dal tenente colonnello Carmine Elefante. Sfogliando gli atti di sentenze definitive, anche per reati gravi, è emerso che spesso le pene non trovavano esecuzione per la latitanza dell’imputato, il più delle volte fuggito all’estero per rimanere impunito. Le forze dell’ordine non riuscivano a dare esecuzione agli ordini di carcerazione. Da settembre scorso sono stati trovati tre latitanti, uno è Troilo. La notizia è stata data ieri in una conferenza stampa.

"Grazie ad una intesa trovata con l’Arma – ha spiegato il procuratore generale Rossi – che ha messo a disposizione proprio personale, sono state attivate le ricerche per individuare le persone rimaste libere e per le quali la sentenza definitiva di condanna rimaneva lettera morta. Grazie alle indagini e agli approfondimenti è stato possibile contattare la polizia estera e diramare le ricerche che in pochi mesi hanno portato ad individuare tre importanti latitanti. Un’attività importante per dare concretezza effettiva della pena. Sono stati raggiunti risultati ottimi che lo saranno ancora di più quando il sistema andrà a regime". In sei mesi sono stati rintracciati due uomini (uno è il pugliese) e una donna accusati di reati gravi come furto, ricettazione, porto d’armi, violenza sessuale e traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri e il personale della Procura hanno fatto una analisi dei fascicoli Siep, sistema informatico esecuzioni penali. "Trovando l’input investigativo giusto – ha detto Roberto Di Costanzo, comandante provinciale dei carabinieri di Ancona - sono stati usati anche i social e programmi di confronto facciale per individuare i ricercati". "Un’attività di intelligence – l’ha definita il colonnello Elefante – frutto di analisi a posteriori su indagini svolte da altri". La Procura generale di Ancona "ha un centinaio di casi di persone condannate irreperibili – ha osservato Rossi – di queste alcune decine riguardano reati gravi e ci stiamo lavorando per trovarli".