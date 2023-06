Catturato mentre tenta di fuggire dall'Italia, indagato bloccato dalla Guardia di Finanza

Uno degli indagati ha tentato di abbandonare il territorio italiano poco prima che si concludesse l’operazione della guardia di finanza. Era stato raggiunto da una pena definitiva disposta dal tribunale di Perugia, per altri fatti, e doveva finire in carcere. Per questo ha cercato di fuggire. Era in auto quando ha cercato di varcare il confine con la Slovenia. Le fiamme gialle, con l’aiuto della polizia stradale, lo ha bloccato all’altezza di Pordenone, pochi chilometri prima di lasciare l’Italia. Stando agli inquirenti voleva rendersi latitante ma grazie alla guardia di finanza è stato possibile ricostruire gli spostamenti e catturarlo.