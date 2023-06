Catturato su un furgone Presa la gang dei tabacchi

La banda delle tabaccherie è in trappola. Fatale l’ultimo colpo a Porto San Giorgio. Stessa tecnica, il buco nel muro, identico modus operandi. Obiettivo: arraffare quanto più possibile in breve tempo. Colpi lampo, notturni ed efficaci. Che sarebbero potuti continuare ai danni delle tabaccherie del centro Italia chissà per quanto. A mettere la parola fine è stata la squadra mobile di Ancona che l’altra notte al casello di Ancona Nord ha fermato e arrestato un polacco di 42 anni residente a Jesi.

L’uomo è accusato di furto aggravato. Più specificatamente, è sospettato di far parte della banda che secondo gli investigatori ha messo a a segno due colpi ai danni di altrettante tabaccherie: il 17 maggio a Fermo, il 31 ad Ancona, in Corso Carlo Alberto. E di averne tentate altre due, il 6 e il 9 giugno, a San Benedetto e a Rimini. Tutte con il buco in una parete che consentiva ai malviventi di entrare nei locali e arraffare soldi, gratta e vinci, valori, sigarette.

Nella circostanza, l’autore del furto, probabilmente con la complicità di altri in corso di identificazione, dopo aver raggiunto nelle prime ore di sabato scorso un garage sottostante la ricevitoria di Porto San Giorgio, praticavano un foro nel solaio, dal basso verso l’alto, riuscendo ad entrare nella tabaccheria da dove asportavano 13.000 euro in contanti e un migliaio di "Gratta e Vinci" del valore di circa 10mila euro, per poi darsi alla fuga uscendo dallo stesso foro verso le 5, dopo circa otto ore di duro lavoro di demolizione e, quindi, allontanarsi a bordo di un furgone. La perquisizione del veicolo, permetteva di rinvenire l’intera refurtiva asportata dalla ricevitoria nonchè una pistola a salve marca Bruni. L’arrestato è rinchiuso a Montacuto.