Catturato un albanese: era stato colpito da decreto di espulsione

I carabinieri della Compagnia di Senigallia, coordinati dal Capitano Felicia Basilicata, hanno identificato un uomo di origine albanese, già colpito da un decreto di espulsione. All’attenzione dei militari dell’aliquota radiomobile, durante un servizio straordinario di controlli sul territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, non è sfuggita un’auto che procedeva con andatura sospetta a Ciarnin che all’alt dei carabinieri ha tentato la fuga dirigendosi verso il centro storico. Ma con l’ausilio di un’altra pattuglia, i carabinieri sono riusciti a fermare l’auto su cui viaggiavano due 30enni albanesi con a carico diversi precedenti penali. Entrambi, privi di documenti, sono stati trasferiti in caserma: dagli accertamenti è emerso che entrambi risiedono nel maceratese e che l’uomo che si trovava alla guida del mezzo, era privo di patente di guida. Nell’auto è stata rinvenuta anche una modica quantità di hashish. Lo stesso ha riportato codanne per furto e resistenza a pubblico ufficiale, nei suoi confronti pendeva un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Pesaro lo scorso dicembre. Ieri, il Giudice di Pace ha convalidato l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera. Ieri è stato trasportato dai militari del radiomobile di Senigallia al porto di Ancona, per essere poi imbarcato sulla nave diretta nel suo Paese d’origine.