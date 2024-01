"Causa con Aeroitalia?. L’Atim sia soppressa"

"Il contenzioso tra Atim e Aeroitalia? Uno specchietto per le allodole volto a nascondere le inadempienze dei due soggetti e sviare l’attenzione dal fallimento dell’Agenzia voluta fortemente dal presidente Acquaroli, la quale ha trasformato l’aeroporto da occasione di crescita e sviluppo a struttura dannosa per il turismo marchigiano e per la stessa immagine della regione, palesemente pregiudicata dalla cancellazione delle tratte internazionali e dai gravi disservizi nei voli di continuità". Il consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti spara a zero dopo la notizia del decreto ingiuntivo da 305mila euro di Aeroitalia nei confronti dell’Atim (che farà ricorso), in merito alla prima fattura non pagata dall’Agenzia per il contratto di sponsorizzazione da 750mila euro. Mentre si prepara la battaglia legale, Cesetti affonda: "Che l’Atim abbia deciso di opporsi all’ingiunzione è semplicemente doveroso, ma non servirà a cancellare l’inadeguatezza di cui il suo direttore (Bruschini, ndr) ha dato prova firmando un contratto pessimo e contrario ai più elementari principi della trasparenza amministrativa che oggi rischia di paralizzare l’aeroporto. Ecco perché torno a ribadire l’urgente necessità che il Consiglio regionale discuta e approvi quanto prima la proposta di legge che ho presentato insieme al gruppo assembleare Pd affinché Atim sia soppressa e la gestione del ‘Sanzio’ torni immediatamente a operare secondo le regole del diritto pubblico sotto i competenti dipartimenti della Regione", onde evitare, dice, "una nuova devastante crisi economica e finanziaria per questo scalo". Chiude rivolgendosi al governatore Francesco Acquaroli, "persona intelligente ma poco coraggiosa che ha compreso benissimo la situazione e tenta di sfuggire alle sue inequivocabili responsabilità – sostiene Cesetti –. Chieda all’Enac un nuovo bando e inizi a elaborare un nuovo piano di marketing per la nostra regione".