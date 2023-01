"Cava Castelletta, Comune a rischio contenziosi"

di Sara Ferreri

"Niente proroga della convenzione con la Nuova Sima srl per l’escavazione dalla cava di Castelletta: il Comune a rischio contenziosi e ammanchi di fondi in bilancio". La denuncia arriva dall’ex sindaco e oggi consigliere comunale di opposizione Roberto Sorci che ha presentato un’interpellanza ad hoc. "Con autorizzazione del 2011 – rileva Sorci che allora era sindaco – la ditta Nuova Sima S.r.l. di Valtreara di Genga è stata autorizzata ad eseguire i lavori di ampliamento della cava e nello stesso anno è stata sottoscritta la convenzione per l’esecuzione del progetto di ampliamento della cava. Nel 2020, in previsione della scadenza della convenzione in atto nell’agosto successivo, la società ha richiesto al Comune una proroga della convenzione poiché era stata estratta neanche la metà del quantitativo autorizzato dalla Regione. Nessuna altra variazione al piano di escavazione è stata richiesta e il Comune avrebbe dovuto solo prendere atto della situazione e prorogare o rinnovare la convenzione, con eventuali adeguamenti, per il tempo presumibilmente necessario al completamento del piano di escavazione e recupero. A quanto mi risulta l’ufficio preposto del Comune, sarebbe stato pronto a rinnovare l’accordo già a febbraio 2021, ma l’intervento del dirigente preposto, o perché non "comprese" la natura del procedimento o per la mancanza di volontà dell’amministrazione in carica, con una scusa o con un’altra non procedette. Così a giugno scorso, nonostante le rassicurazioni dell’allora sindaco (Gabriele Santarelli, ndr) e cessando tutte le proroghe dovute all’emergenza Covid, l’azienda è stata costretta in mancanza a cessare l’attività a luglio". Nuova Sima ha poi presentato ricorso al Tar: l’udienza è stata fissata per il 26 ottobre scorso. Ma la nuova Amministrazione ha chiesto di posticipare in attesa di trovare una soluzione. L’azienda ha accettato ma nel frattempo la ditta che fa materialmente l’estrazione in cava, "sta chiudendo perchè ha terminato il materiale e dovrà licenziare o mettere in cassa integrazione diversi di dipendenti avendo perso il 20% della produzione – denuncia Sorci –. Le cifre in ballo per Comune e per la comunità di Castelletta sarebbero rispettivamente 350mila e 600mila euro che potrebbero andare persi con l’aggravante di un’eventuale causa per il risarcimento del danno che potrebbe costare al Comune un’ulteriore cifra tra i 2 ed i 3 milioni di euro oltre al contributo attività estrattive per il bilancio comunale, pari a 30mila euro". A dicembre la giunta Ghergo ha affidato la questione ad un legale esterno e ora Sorci chiede al sindaco "se è volontà di questa Amministrazione, procedere immediatamente alla proroga della convenzione per evitare ulteriori danni".