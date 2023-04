"Cavalcavia, all’opera per limitare i disagi"

Lavori al cavalcavia, divampano le polemiche. "Il passo indietro dell’amministrazione rispetto alla chiusura totale di viale della Vittoria dimostra due cose – incalzano dall’opposizione (Orizzonte Jesi) –. La prima: la valutazione iniziale era stata avventata e superficiale. La seconda: grazie all’azione dell’opposizione è stata in parte stoppata una scelta incomprensibile". Non si fa attendere la replica della maggioranza: "Avevamo detto poco meno di un mese fa – spiega il segretario Pd Stefano Bornigia – che sarebbe stato massimo l’impegno per limitare il disagio rispetto al transito in piena sicurezza sopra e sotto il cavalcavia. Oggi dopo un approfondimento con i tecnici del Comune, con la ditta appaltatrice e il benestare della Soprintendenza riusciamo a mantenere quanto promesso. La nostra azione amministrativa è intenta a non improvvisare. Con serietà e responsabilità, con il sostegno degli esperti gli interventi sono il risultato di un’attenta programmazione con una forte attenzione a fare tutto il possibile per procurare il minor disagio ai nostri concittadini. Il massimo impegno ma la minoranza continua a polemizzare strumentalmente". "Sono stati inseriti – aggiungono da Jesi in Comune – anche gli ulteriori accorgimenti per attenuare il disagio dei cittadini".