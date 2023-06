Cavalcavia, cantiere più lungo di due mesi

di Sara Ferreri

Risanamento conservativo del cavalcavia del viale della Vittoria, il cantiere si allunga di oltre due mesi rispetto alla durata contrattuale prevista, anche a causa delle bretelle e modifiche alla viabilità introdotte in un secondo momento. Il Comune ha appena accolto la "richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore, per una maggiore durata dei lavori di 70 giorni, fermo restando che l’arcata centrale sarà riaperta al transito veicolare a partire dal 30 giugno come risulta dal programma operativo consegnato dalla ditta" si legge nella determina dell’Area Lavori pubblici. Dunque come preannunciato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo la viabilità tra poco più due settimane (si inizierà a smobilitare questa parte di cantiere il 28 giugno) "riprenderà sotto l’arcata principale del cavalcavia". Contemporaneamente saranno cancellate la bretella sotto l’arcata destra (direzione Ancona) del cavalcavia e quella in via Rinaldi che dovrebbe tornare al suo ‘normale’ senso unico di marcia. "Nonostante il meteo non abbia aiutato – commenta Cristina Brunori (Confartigianato) –, il Comune starebbe rispettando i tempi annunciati e questo è positivo anche perché sono stati molto pesanti i disagi subiti finora da quanti hanno un’attività economica e commerciale lungo viale della Vittoria. I lavori andavano fatti e sapevamo che sarebbero stati di forte impatto sulla viabilità, siamo stati ascoltati quando abbiamo chiesto l’apertura delle bretelle e dei passaggi pedonali, per questo siamo ottimisti anche che il 30 di questo mese si possa finalmente tornare alla normalità". I lavori per 680mila euro (il ribasso è stato a 531mila), sono stati consegnati alla ditta Rossi srl costruzioni e restauri di Fano il 17 novembre dello scorso anno e la loto durata contrattuale era di 180 giorni con termine previsto per il 16 maggio. La richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore e accettata dal direttore lavori è motivata dal fatto che "durante i lavori si sono verificate interferenze che hanno rallentato l’ordinario svolgimento dei lavori, per cause impreviste non imputabili all’appaltatore, tra cui: l’ottenimento da parte della Soprintendenza del parere su specifiche lavorazioni di dettaglio, condizioni meteo avverse e maggiore complessità delle lavorazioni a causa del grave stato di ammaloramento delle strutture rilevato a seguito della rimozione delle controsoffittaure". Ma anche "l’interferenza con sottoservizi rilevati a seguito della rimozione del riempimento dell’estradosso del ponte e le modifiche alla viabilità pedonale e veicolare chieste dell’amministrazione per esigenze esterne all’appalto".