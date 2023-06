Cavalcavia, lavori anche alle balaustre Arriva lo stop per due giorni ai pedoni

C’è da risanare anche la balustra del cavalcavia: chiude per due giorni il passaggio pedonale . A renderlo noto ieri la giunta Fiordelmondo: "Per i lavori di risanamento della balaustra del cavalcavia, lato destro a scendere, nelle giornate di domani (oggi, ndr) e venerdì sarà interdetto il passaggio pedonale sopra l’infrastruttura. Per accedere al centro a piedi e viceversa, pertanto, sarà necessario avvalersi della scalinata di viale della Vittoria (lato ristorante Chichibio)".

Resta confermata la riapertura al traffico della carreggiata principale del Viale della Vittoria interessato da lavori di risanamento conservativo, tra venerdì e sabato della prossima settimana. Alla riapertura i lavori di risanamento del cavalcavia non saranno terminati perché la ditta ha chiesto altri 70 giorni per ultimare il lavoro sopra su via Gramsci e nelle arcate laterali che, salvo nuovi intoppi, dovrebbero tornare accessibili entro la prima decade di settembre quando dovrebbe partire la demolizione del ponte San Carlo.