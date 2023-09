"Cavalcavia pronto, diamogli un nome"

"Il cavalcavia è restituito alla città". Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo lo annuncia orgoglioso non nascondendo le difficoltà dell’intervento e poi lancia tramite social la provocazione che conquista subito tanti consensi: "Il cavalcavia un nome (nella toponomastica cittadina) non lo ha. E se provassimo a pensarne uno insieme?". In rete sono già tante le proposte. Solo per citarne alcune: cavalcavia della pace o Mahsa Jina Amini, nome legato alla lotta per la libertà. "È stato un lavoro complesso che ha richiesto uno sforzo molto di più grande rispetto a ciò che abbiamo raccolto – spiega Fiordelmondo -. Sono stati necessari studi, varianti progettuali aggiuntive, pareri della Sovrintendenza e soluzioni di viabilità che potessero garantire l’utilizzo del Viale della Vittoria pur in presenza di un cantiere nel mezzo della carreggiata". Ma dall’opposizione JesiAmo attacca: "La struttura complessiva presenta un netto confine proprio in termini visivi tra l’arcata centrale del ponte, oggetto di riqualificazione, e le due scalinate poste a lato della struttura rimaste senza restauro e segnate dal tempo. Vista anche le notevoli entrate derivanti dagli oneri Amazon, i bandi Pnrr, eravamo ottimisti che l’Amministrazione cogliesse l’occasione per mettere mano e riqualificare anche la parte rimanente".