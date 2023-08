Cavezza: Massima solidarietà agli agenti della Polizia locale a Falconara

"Massima solidarietà all’operato della Polizia locale di Falconara, la quale da sempre si impegna a garantire la sicurezza in un territorio indubbiamente difficile, in formazione ridotta per numero di dipendenti, la maggior affluenza estiva e comunque il controllo giornaliero del territorio tutto l’anno. L’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza e controllo acquisiti e installati aiuteranno a garantire una città più sicura". Così dalla segreteria Cisl Fp Marche, Giovanni Cavezza, dopo la querelle politica che si è innescata negli scorsi giorni circa il ruolo degli agenti. Cavezza schiva le discussioni, ma approfitta "per ricordare che oltre alla Polizia locale, tutto il personale comunale di Falconara, nonostante le difficoltà legate alle poche disponibilità economiche e di risorse umane, cerca di garantire il miglior servizio alla cittadinanza con responsabilità e professionalità. Più volte abbiamo avuto modo di apprezzare gli sforzi dei dirigenti che si impegnano a mantenere il clima sereno e collaborativo tra i loro dipendenti".