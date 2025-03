C’è anche chi ha fatto la denuncia dei redditi

Non solo mamme e bambine finiscono nel mezzo di operazioni neurochirurgiche effettuate con la tecnica ‘Awake’. Un episodio curioso, secondo il racconto dei medici, ha visto al centro una ristoratrice di origini abruzzesi che, tranquillamente seduta sul lettino della sala operatoria, preparava l’impasto delle olive ascolane, amalgamando insieme i vari prodotti.

Ma tra le 200 operazioni con tecnica ‘Awake’ c’è anche un po’ di tecnologia. Il protagonista è un 30enne residente nella regione, anche lui operato per un tumore al cervello. Per ridurre la sua ansia, ha indossato un visore di realtà virtuale che ha indotto uno stato di rilassamento psico-fisico. Il giovane, giocando a un particolare gioco o assistendo a delle immagini di fantasia, ha così brillantemente superato l’intervento potendo poi tornare a casa sua.

Altra vicenda ha visto al centro un commercialista, operato anche lui dai neurochirurghi dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche all’ospedale di Torrette. Allo scopo di motivare le funzionalità cerebrali durante lo svolgimento dell’intervento, i medici hanno chiesto al lavoratore di fare dei calcoli matematici specifici legati al suo lavoro: insomma, ha praticamente predisposto una deuncia dei redditi. Perché così facendo, come rivelato dal primario Roberto Trignani, il paziente è attivo e "i benefici dell’approccio multidisciplinare all’intervento sono per tutti – dice – per il paziente e per il team che continua a crescere, grazie al dialogo costante tra i suoi membri e all’innesto di forze fresche. Ovvero dei giovani che ci stanno facendo compiere un salto di qualità".