C’è anche chi ha proposto una via per Bud Spencer

Molte delle segnalazioni per intitolare una via o un largo ad altrettanti personaggi sono arrivate via lettera. Nella ‘Lista d’attesa’ della toponomastica di Ancona ci sono alcuni nomi molto noti, ma che effettivamente non hanno legami con la città. Ad esempio l’attore Bud Spencer, segnalato con una lettera arrivata a Palazzo del Popolo nel 2019. È stata frutto di una raccolta firme del 2008 invece la candidatura di un personaggio della storia, Charles Darwin, naturalista, biologo, esploratore inglese del XIX Secolo e autore del libro ‘L’origine della specie’. Nella lista figura anche il missionario polacco Massimiliano Kolbe, martirizzato nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Restando in tema, nella lista figura Mons. Oscar Romero, Arcivescovo di El Salvador trucidato nel 1980 da una ‘Squadra della morte’ al servizio dell’allora giunta militare salvadoregna. E poi le Vittime del Genocidio in Ruanda, Mafalda di Savoia, Gino Strada.