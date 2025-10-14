C’è Ancona nel film del momento: "Così ho coprodotto Tre ciotole, l’ultimo regalo di Michela Murgia"

C’è un importante elemento di ‘anconetanità’ nel film che più sta facendo parlare di sé, "Tre Ciotole" di Isabel Coixet, tratto da un libro di Michela Murgia. E’ il produttore Carlo Gavaudan, nato ad Ancona, che da lungo tempo si occupa di teatro (è fra l’altro presidente del ‘Carcano’ di Milano e curatore della programmazione dell’Oratorio San Filippo Neri a Bologna) e di televisione. E ora anche di cinema. Sì, perché come lui stesso spiega, "questa è la mia prima esperienza cinematografica". Gavaudan ha coprodotto un film a cui è particolarmente legato, per via di un rapporto ‘privilegiato’ con Michela Murgia: "Io ho fondato anche un’agenzia letteraria, la Sosia&Pistoia. Con Michela c’era un rapporto di grande frequentazione e amicizia. Nel giugno 2023 mi mandò il testo, prima che fosse pubblicato. Io me ne innamorai, e le chiesi i diritti cinematografici".

Lei accettò subito? "Sì, anche se quando le chiesi se voleva partecipare alla sceneggiatura rifiutò. Voleva che fossero altri a scriverla. Sapeva già della sua malattia. Non è stato un compito facile, perché i racconti non sono collegati tra loro. Enrico Audenino e Isabel Coixet hanno lavorato su due o tre di essi, inserendo anche stralci di altri racconti non presenti nel libro. Ma tutto si mescola perfettamente. Isabel ha lavorato meravigliosamente". "Tre Ciotole" è il testamento letterario di Michela Murgia? "E’ l’ultimo regalo che ci ha lasciato. C’è il passaggio tra vita e morte, tra essere e non essere. Ci sono forza e tenerezza. C’è una donna protagonista assoluta, indipendente dagli uomini". Un regalo che sembra il pubblico apprezzi molto. "In una settimana il film ha incassato 650mila euro. E’ il primo film italiano in classifica. Il pubblico gli sta tributando attenzione. Io stesso sto ricevendo messaggi di grande apprezzamento. E’ un’opera di cui sono felice".

Lei vive da tempo lontano da Ancona. Il suo rapporto con la città? "C’è un legame molto forte, un cordone ombelicale ‘vivo’ che mi unisce ad Ancona, dove ho un fratello e i suoceri. Ogni anno passo parte dell’estate sul Conero, a Massignano". Ma come è iniziata la sua carriera? "La mia attività di imprenditore nel mondo dello spettacolo è nata con la passione per il teatro. Ricordo che feci il servizio civile al festival ‘Inteatro’ di Polverigi. Nelle mie primissime esperienze mi aiutò Giancarlo Mascino, con cui nacque una bella amicizia. Sono felice oggi di vedere le grandissime qualità della figlia Lucia, di cui ho prodotto lo spettacolo ‘Il Sen(n)o’, che il 31 ottobre andrà in scena al Teatro Sperimentale". Lei ci sarà? "Mi auguro di sì, se gli impegni di lavoro me lo permetteranno". Si potrebbe pensare a una proiezione di ‘Tre Ciotole’ ad Ancona con i protagonisti come ospiti? "Non è facile, perché sia Alba Rohrwacher ed Elio Germano sia la regista sono impegnati su altri set. Ma forse si potrebbe organizzare qualcosa in videocollegamento".

Raimondo Montesi